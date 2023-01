Manovra 2023 - Carburanti | stop al taglio delle accise dall' 1 gennaio

(Di sabato 31 dicembre 2022) Nellail governo Meloni non ha confermato ilsui. Dal 1, quindi, verrà meno lo sconto di 18 centesimi al litro che era stato precedentemente prorogato fino al 31 dicembre 2022. Timore per gli effetti sui trasporti. Ilè una misura introdotta a partire dal primo marzo scorso dal governo Draghi, per contrastare l'aumento dei prezzi dei. Fino al 1 dicembre scorso, ha permesso ai consumatori di godere di uno sconto di 30 centesimi al litro, beneficio che è stato poi ridotto dal nuovo esecutivo a circa 18 centesimi nelle ultime settimane (partire dal 1 dicembre) tramite un decreto legge con misure urgenti in materia di ...

Adnkronos

Nel, infatti, i percettori "occupabili" riceveranno l'assegno solo per 7 mesi (dagli 8 inizialmente previsti ine rispetto all'attuale periodo massimo di 18 mesi). 'Negli ultimi periodi ... Manovra 2023, Lotito: "Nessun regalo al calcio" La Manovra 2023 , pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre, stabilisce una maggiorazione dell'assegno per le famiglie con figli di età inferiore a un anno e per i nuclei familiari mo ...