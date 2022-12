Manchester United | Ten Hag | 'Rashford? Mi è piaciuta la reazione | è stato brillante'

(Di sabato 31 dicembre 2022) Erik ten Hag, tecnico del, ha commentato ai microfoni di BT Sport la vittoria per 1-0 sul Wolverhampton grazie al gol di:...

Voce Giallo Rossa

Erik Ten Hag prima 'panchina', poi ringrazia Marcus Rashford. E' stata difatti un'azione avviata e chiusa dal gioiellino dell'attacco a regalare ali tre punti contro il Wolverhampton zavorrato dall'attacco, che ha trovato solamente 10 volte il gol: Rashford non era stato schierato tra i titolari per motivi disciplinari, ma ha ...Una partita difficile per Ten Hag, che nel secondo tempo inserisce Rashford e porta a casa tre punti fondamentali. Gli ... Dall'Inghilterra: il Manchester United ancora su Abraham Wolverhampton - Manchester United highlights e gol, ecco le immagini della sfida di Premier League. I Red Devils si impongono di misura ...L’era post Cristiano è nata sotto il segno di Marcus Rashford, decisivo anche contro i Wolves dopo i gol partita con Nottingham e Burnley ...