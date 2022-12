Manchester United | Rashford spiega il motivo dell’esclusione | “Sono arrivato tardi a una riunione”

Leggi su sportface

(Di sabato 31 dicembre 2022) Dopo l’esclusione per motivi disciplinari dal match contro il Wolverhampton, per ammissione dello stesso Ten Hag nel pre-partita, Marcus– autore da subentrante del gol-vittoria – ha dato prova di grande maturità nell’intervista a BT Sport dopo il fischio finale che ha visto lovincere per 1-0 in trasferta: “le regole della squadra, ho commesso un errore e credo possa accadere.deluso di non aver giocato dall’inizio, ma capisco la decisione. Econtento per la vittoria. Possiamo metterci una pietra sopra e andare avanti. Cos’è successo?in ritardo ad una, ho dormito un po’ più del solito”. SportFace.