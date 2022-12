Manchester United | Rashford in panchina col Wolves | il motivo

(Di sabato 31 dicembre 2022) Marcusè certamente tra gli uomini più in forma del. L’attaccante inglese ha segnato contro il Nottingham Forest e sembra stare molto bene fisicamente e mentalmente. Contro il Wolverhampton, però, il classe 1999 è partito dalla. Il? Lo ha spiegato lo stesso Erik Ten Hag che ha detto che sta molto bene ma per motivi disciplinari non è partito dall’inizio., in: ilL’attaccante inglese, però, è entrato nel secondo tempo al posto di Garnacho, che aveva iniziato al suo posto, ed ha deciso la partita proprio con un suo gol su ...

WOLVERHAMPTON (Inghilterra) - Sabato della 18ª giornata di Premier League che si apre con il successo di misura delsul campo del Wolverhampton per 1 - 0 . Partita con poche emozioni dove sono i padroni di casa ad avere l'occasione più importante al 59' quando solo un super intervento di De Gea ...Commenta per primo L'allenatore del, Erik ten Hag fa il punto della situazione sul mercato di gennaio dei Red Devils : 'I nostri obiettivi saranno...'. Dall'Inghilterra: il Manchester United ancora su Abraham Premier League in campo per l'ultima dell'anno. La 18^ giornata prosegue con Wolverhampton-Manchester United dopo i successi di ieri di Liverpool e Brentford: i padroni di casa cercano punti per abban ...La squadra di Ten Hag si prepara all'ultima partita dell'anno: il baby argentino è in campo titolare ed evita un precedente del 1937 ...