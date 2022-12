Malore al rifugio Capanna 2000 | interviene l’elisoccorso | salvo l’alpinista

(Di sabato 31 dicembre 2022) Oltre il Colle. Intervento sabato 31 dicembre 2022 per la VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino. La Stazione è stata contattata dalla centrale per un uomo di 57 anni che aveva avuto unmentre si trovata nei pressi del. Le squadre territoriali del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico sono partite subito, una decina in totale i tecnici impegnati. È decollato anchedi Bergamo di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, che però, a causa della nebbia, non ha potuto raggiungere il posto ma ha comunque portato in quota l’équipe sanitaria e il tecnico di elisoccorso del Cnsas. Nel frattempo sono partite anche altre squadre del Soccorso alpino, comprese quelle di turno nel centro operativo di Clusone. I soccorritori hanno raggiunto la zona ...

MyValley.it

... infatti, i soccorritori sono dovuti intervenire nei pressi delCapanna 2000, in territorio di Oltre il Colle, per prestare soccorso a un uomo che ha avuto un. Foto 1 di 5Vandali alBogani: lo sconcerto dei gestori 21/05 - Lecco, per il sindaco Gattinoni: "Il ... "Fate attenzione" 27/05 - Cernusco piange il volontario Alberto Stucchi, colpito da unsul ... Colpito da malore al rifugio Capanna 2000, scattano i soccorsi Noi e i nostri partner conserviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo, come gli ID univoci nei cookie per il trattamento dei dati personali. È possibile accettare o gestire le vostre sc ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...