“Mai più” La promessa del governo su green pass e lockdown

Leggi su iltempo

(Di sabato 31 dicembre 2022) Con l'aumento della paura per il ritorno del Covid dovuta all'esplosione dei contagi in Cina in molti si chiedono quali saranno le misure che adotterà ilMeloni nel caso in cui anche in Italia si dovesse registrare un drastico aumenti dei positivi. E una prima risposta, riferisce il Corriere della Sera, è arrivata da un discorso che rimbalza dai corridoi di Palazzo Chigi a quelli del ministero della Salute: “Seguiremo le indicazioni che ci darà la scienza, così come abbiamo cominciato a fare con gli aeroporti. E di certo non neghiamo l'esistenza del Covid. Siamo stati tra i primi paesi Ue ad adottare misure di prevenzione, prenderemo provvedimenti adeguati all'evoluzione del quadro ma ci sono due punti ai quali non torneremo mai. E sono ile il. Non ci saranno più, né l'uno né l'altro. ...