(Di sabato 31 dicembre 2022) Una divertente e sfidante esperienza che coniuga in modo intelligente le meccaniche del videogioco alla divulgazione

la Repubblica

...! È escape room online , un percorso narrativo tra scienza e fantascienza, sulle tracce del celebre astronomo Giovanni Virginio Schiaparelli , alla scoperta dei misteri di Marte .! èescape room online narrativa e investigativa , al confine tra fiction, realtà storica e attualità, in cui il giocatore potrà scoprire la vera storia di Schiaparelli, Direttore dell'... M4RT3! Una escape room online dedicata al Pianeta Rosso Una divertente e sfidante esperienza che coniuga in modo intelligente le meccaniche del videogioco alla divulgazione ...Il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia ha lanciato un gioco con dieci enigmi da risolvere anche in squadra ...