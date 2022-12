"Luminosissima testimonianza del Vangelo". Mattarella ricorda Benedetto XVI

ilGiornale.it

Il pontificato di Benedetto XVI "ha rappresentato per milioni di uomini e donne, credenti e non credenti, unae fecondadei principi evangelici. Con la mite fermezza propria del suo carattere, Benedetto XVI ha saputo imprimere uno slancio particolare al dialogo tra fede e ragione, ...Il pontificato di Benedetto XVI "ha rappresentato per milioni di uomini e donne, credenti e non credenti, unae fecondadei principi evangelici. Con la mite fermezza propria del suo carattere, Benedetto XVI ha saputo imprimere uno slancio particolare al dialogo tra fede e ragione, ... "Luminosissima testimonianza del Vangelo". Mattarella ricorda ... Roma, 31 dic. (askanews) - Il pontificato di Benedetto XVI 'ha rappresentato per milioni di uomini e donne, credenti e non credenti, ...Prima del discorso di fine anno, Sergio Mattarella ha inviato il suo messaggio di cordoglio a Papa Francesco in occasione della morte di Benedetto XVI ...