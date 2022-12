L' ultima volta della A in campo il 31 dicembre | tifosi felici | Maradona meno

Calciomercato.com

Capitò di sabato, era l'undicesima giornata di andata. Sabato 31 dicembre 1988: l'che la Serie A scese in campo nell'ultimo giorno dell'anno. San Silvestro col pallone. Trentaquattro anni fa, prima che le ferie diventassero un diritto inalienabile anche per i ......del bilancio della Regione Siciliana per il 2023 ha ottenuto il via libera in occasione dell'...ritrovandosi spaccata in due diversi gruppi all'Ars nell'anno che vede per la primaun ... Serie A in campo a San Silvestro: l'ultima volta VIDEO Era il 1988: per El Pibe de Oro non poter andare in vacanza era uno "scandalo": la sua squadra perderà poi con la Roma, gol di Voeller. La Juve di Zoff vince il derby con il Toro con rete di Altobelli ...Uscito sconfitto dal campo dopo una battaglia durata 2 ore e 45', alla fine della quale Cameron Norrie - suo avversario nel match di United Cup sul cemento di Sydney - ha avuto la meglio, Rafa Nadal f ...