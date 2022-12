Lukaku | ' Scudetto? Ci crediamo | il campionato finisce a giugno'

fcinter1908

"Napoli Abbiamo rispetto, non paura". Sono le parole di Romelu, anticipate da Sky Sport e parte dell'intervista che andrà in onda domani su Sky Sport 24. "Fino a quando una squadra non ha alzato trofeo tutto è possibile nel calcio - le parole diel belga - ...Romelusarà l'arma in più che è mancata all' Inter per cercare una clamorosa rimontanella seconda parte di stagione. Simone Inzaghi potrà finalmente riavere a disposizione il centravanti ... Lukaku: “Napoli Abbiamo grande rispetto ma non paura. Scudetto Ci credo. Finché…” Lo scrittore-giornalista, sotto scorta dal 2006: "Senza San Paolo soffro. Sto studiando come essere invisibile. Per me il georgiano è uno che ha saputo dire di no a Putin"… Leggi ...Il centravanti belga ha parlato delle sue sensazioni in vista del big match contro il Napoli di Spalletti in programma mercoledì 4 gennaio ...