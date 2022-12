Luigi Gallucci con Alberto Cerruti | Pelè e Maradona? Di entrambi ne parliamo ancora dopo tanti anni

Leggi su terzotemponapoli

(Di sabato 31 dicembre 2022) Su SportFlash24,ha intervistato, storico inviato de “La Gazzetta dello Sport”: Egregio, il calcio è in lutto per l’addio a “O Rei”. Da stasera e per sempre Edson Arantes do Nascimento è nei cieli insieme all’argentino Diego Armando. Lei li ritiene, in assoluto, i due più grandi calciatori della storia, con il massimo rispetto per tutti gli altri appartenenti alla categoria dei cosiddetti “migliori” ? “Sì, perché Pelé ha vinto più Mondiali di tutti (3, ndr), mentreperché ha vinto in due continenti. E la prova è che dine”. Le ‘prime volte’ ai Mondiali Qatar 2022: una ...