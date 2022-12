Lo zodiaco nel piatto | segno per segno

(Di sabato 31 dicembre 2022) Inizia un nuovo anno e anche quelli che di solito non ci credono si ricordano del lorozodiacale in questi giorni e danno un’occhiata all’oroscopo. È il momento per scoprire il lato gourmet di ogni, e trovare ilpreferito di ciascuno. Ariete Impulsivo, dinamico, caparbio e diretto, deve avere sempre tutto sotto controllo, ma sempre con grande eleganza. Ama il bello in tutte le sue forme, e ricerca anche il buono. Non sempre è facile avere a che fare con un Ariete, ma al momento di cenare anche le tensioni si appianano. L’Ariete è sicuramente una buona forchetta: il suoideale sono le paste ripiene, ravioli e tortellini, ma potrebbe cedere anche davanti alla tentazione di un coccio di frutti di mare, con una punta di peperoncino. Toro Una roccia. Ostinato e ...

