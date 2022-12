Livio Cori | chi è il fidanzato di Anna Tatangelo | “Mi ha stravolto la vita”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 31 dicembre 2022) Chi è, il nuovodiè nato a Napoli il 12 marzo 1990. Rapper e attore, come risulta dal suo curriculum. Amatissimo nella sua Napoli,ha iniziato giovanissimo a farsi apprezzare nel mondo musicale. Cresciuto nei Quartieri Spagnoli di Napoli, ha iniziato a scrivere le sue canzoni nel 2005 all’età di 15 anni. Dal 2008 ha iniziato alcune collaborazioni, in particolare con Ghemon, con cui nel 2015 realizza il singolo Tutta la notte con il quale si posiziona in vetta alla classifica di MTV. Nel 2016 esce il singolo Veleno realizzato insieme al rapper Luch. Ma non è tutto. Nel suo cv, infattii, c’è anche Gomorra. Tra il 2017 e il 2019 recita nella terza stagione della serie televisiva Gomorra. Non ...