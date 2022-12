Liverpool-Leicester 2-1 | Faes bomber “al contrario” | due autogol per la rimonta Reds

(Di sabato 31 dicembre 2022)2-1, il 2022 deisi chiude con una clamorosa vittoria ingrazie ai duediIl 2022 deltermina con tre punti e una vittoria ottenuta tra le mura amiche di Anfield contro il, passato inizialmente in vantaggio grazie a Dewsbury-Hall dopo 4 minuti. A ribaltare tutto il doppio sfortunatodi, che consente aidi assestarsi al sesto posto in classifica. Nell’altro incontro di serata in Premier League il Brentford ha regolato a domicilio il West Ham (Toney e Dasilva). L'articolo proviene da Calcio News 24.

