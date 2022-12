LIVE Zebre Parma-Benetton Treviso 14-7 | United Rugby Championship in DIRETTA | Zuliani alla mezz’ora sblocca i veneti

OA Sport

80 Ultima azione per lein attacco, ma nulla di fatto 76 Trasforma Smith TREVISO -38 - 5Per le, invece, sarà fondamentale alzare il livello difensivo e rischiare meno palla in mano ... Buon divertimento con la DIRETTAdi OA Sport! LIVE Zebre Parma-Benetton Treviso 14-0, United Rugby Championship in DIRETTA: due mete e tanti errori nei primi 20 minuti THERE was strong Limerick representation at Musgrave Park as the Ireland U20s defeated a Munster Development XV 40-26 in their fixture played at Musgrave Park on Friday. The Ireland U20s starting line ...RUGBY - UNITED RUGBY CHAMPIONSHIP - Zebre Parma e Benetton Treviso sono di nuovo in campo, per l'11° turno del BKT United Rugby Championship: le due compagini i ...