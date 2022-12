Lione-Clermont domenica 01 gennaio 2023 ore 17 | 00 | convocati | formazioni | quote | pronostici Diverse defezioni per Blanc | che ritrova Boateng

Infobetting

è una partita della diciassettesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 17:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici. La decisione di giocare diverse amichevoli in ...... dove vedere le partite in diretta tv e streaming 15.00 Tottenham - Aston Villa (Premier League) - SKY SPORT, SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT 4K 17.00(Ligue 1) - SKY SPORT CALCIO 17. Lione-Clermont (domenica 01 gennaio 2023 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici Lione-Clermont è una partita della diciassettesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 17:00: probabili formazioni, pronostici.Domenica 1 gennaio andrà in scena la sfida tra Lione e Clermont, valida per la diciassettesima giornata di Ligue 1: il pronostico ...