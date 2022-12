Liga | giornata 15 | aggancio del Real Madrid al Barça

(Di sabato 31 dicembre 2022) Dopo la sosta per i Mondiali riparte anche lacon la15, che vede l’delal Barcellona in vetta alla classifica. LaSociedad mantiene il terzo posto e il Villarsupera il Valencia e si avvicina alla zona Europa, l’Elche non riesce ancora a vincere la prima partita.15: Valladolid-0-2, Betis-Athletic 0-0,-Espanyol 1-1, Atlético-Elche 2-0 Una doppietta di Benzema regala il successo alsul campo del Valladolid, battuto 0-2: terza sconfitta nelle ultime quattro partite per i blanquivioletas. Padroni di casa in dieci uomini all’82’ per l’espulsione di Sergio León, e un ...

