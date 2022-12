Liga | Benzema regala il primato al Real Madrid | Fresneda promosso per la Juve

Calciomercato.com

... gara valida per la quindicesima giornata della2022 - 2023: calcio di inizio alle ore 21:30. ... REAL MADRID: Alaba D., Asensio M.,K., Carvajal D., Ceballos D., Courtois T. (Portiere), ...... recordó el entrenador del Real Madrid, campeón defensor de lay actualmente en el segundo puesto del torneo con 35 puntos, dos menos que Barcelona. Ancelotti también fue consultado por, ... LIVE Liga: Real Madrid da Ronaldo, Benzema si mangia un gol ... Il Real Madrid vince 2-0 contro il Valladolid e vola a 38 punti, in testa alla Liga a +1 dal Barcellona in campo sabato. Gara rognosa per Ancelotti, che la spunta nel finale grazie alla due reti di ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...