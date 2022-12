Liga 2022 2023 | Benzema trascina il Real Madrid | doppietta a Valladolid e primo posto

(Di sabato 31 dicembre 2022) Il Getafe torna a vincere in campionato, e lo fa sul campo di casa contro il Maiorca nella 15esima giornata della. Dopo untempo bloccato sullo 0-0, Mayoral sblocca il punteggio al 51? e trova il raddoppio al 78? regalando tre punti importanti ai suoi che li fanno salire a quota 17. Soli due punti in più per il Maiorca, che cade in trasferta dopo la bella vittoria contro l’Atleticonella scorsa giornata. Finisce 1-1 tra Cadice e Almeira, con Perez che all’83’ ha risalla rete del momentaneo vantaggio degli ospiti firmata Melero al 40?, così come tra Celta Vigo e Siviglia, dove ad andare in gol sono stati Veiga al 33? e Salas al 54?.torna ad essere protagonista. Il franceseil...

SPORTFACE.IT

... gli scudetti in tre stagioni della Premier League e due ined in Serie A, il titolo ... il ritorno in quel Manchester United che lo proiettò nell'Olimpo del calcio si è chiuso a finecon uno ...City BASKET - EUROLEAGUE 19:00 algiris - Fenerbahçe 19:00 Berlin - Baskonia 20:30 Barcelona - Virtus Bologna Visualizza Euroleague CALCIO - LA18:30 Elche - Celta 21:00 Valencia - Cádiz CALCIO - ... FORMAZIONI UFFICIALI Valladolid-REAL MADRID, Liga 2022/2023 Il 31 dicembre 2022 la gare di Premier League saranno trasmesse in diretta e in esclusiva su Sky, quelle di Liga su DAZN Al centro della programmazione sul calcio in TV di sabato 31 dicembre ci sono ...I due ex romanisti protagonisti della 15ª giornata: il centravanti trascina i madrileni al successo sul Maiorca di Muriqi, l'attaccante esterno rimedia il pari nel derby andaluso con l'Almeria ...