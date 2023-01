Lens-Paris Saint Germain domenica 01 gennaio 2023 ore 20 | 45 | convocati | formazioni ufficiali | quote | pronostici Galtier senza Neymar ma con Verratti e Bernat | padroni di casa con 4 assenti

Infobetting

...00 Nantes - Auxerre 1 - 0 15:00 Toulouse - Ajaccio 2 - 0 17:00 Lione - Clermont 0 - 0 20:45- ...00 Berlin - Milano Visualizza Euroleague BASKET - EUROCUP 20:30Basketball - Ankara 20:30 ......00 Monaco - Brest 15:00 Nantes - Auxerre 15:00 Tolosa - AC Ajaccio 15:00 Lione - Clermont 17:00SG 20:45 GIAMAICA PREMIER LEAGUE Waterhouse - Faulkland 19:00 Cavalier - Tivoli 21:00 Vere ... Formazioni Lens-Paris Saint Germain | Pronostici e quote | 01-01 ... Le formazioni ufficiali scelte da Haise e Galtier per Lens-PSG, gara valida per la 17esima giornata di Ligue 1 ...La partita Lens-PSG di domenica 1 gennaio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 17° giornata di Ligue 1 2022-2023 ...