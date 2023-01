Le migliori tastiere meccaniche del 2022 | Guida di acquisto

Leggi su hwconfiguration

(Di sabato 31 dicembre 2022) La migliore tastiera meccanica per PC Negli ultimi tempi si è diffusa nel mondo dell’informatica una sorta di moda, che ha portato ormai quasi tutti gli appassionati del settore a dotarsi di una tastiera meccanica. Le, già largamente diffuse nel mondo dellegaming, rappresentano un accessorio per PC molto apprezzato sia dal lato funzionale, in quanto restituiscono un feedback nella digitazione molto più soddisfacente delle modernea membrana (caratteristiche dei laptop) sia dal punto di vista estetico, poiché sono in grado di aggiungere alla postazione un tocco di personalizzazione in più. In questo articolo presenteremo alcune delleper PC già assemblate, poiché costruirsi una tastiera custom ...