Le due sfide per Meloni secondo Perina e Panarari

(Di sabato 31 dicembre 2022) Il 2022 è stato l’anno dei record per Giorgia: da unico partito all’opposizione del governo di unità nazionale guidato da Mario Draghi, il 25 settembre ha incassato oltre il 26% dei consensi alle elezioni politiche. Da unica donna leader di partito è diventata la prima donna presidente del Consiglio. E, meno raccontato eppure non meno sorprendente, Fratelli d’Italia è il primo movimento nato da una scissione ad aver preso molti più voti del “partito-madre” (Pdl/Forza Italia), dai tempi della spaccatura tra comunisti e socialisti nel 1921.chiude l’anno con sondaggi da incorniciare Oggi la premier chiude l’anno con il sondaggio di Pagnoncelli, che sul Corriere della Sera certifica una luna di miele ancora in corso. Il gradimento personale di “Giorgia” è al 58%, FdI cresce al 31,7% e fa arretrare tutti gli altri: Pd (16,3%), Lega (7,8%), ...

