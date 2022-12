L’anno finisce male per i Donnalisi | Edoardo vuole chiudere con Antonella Fiordelisi

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 31 dicembre 2022) Mancano poche ore al 2023, stiamo per dare il benvenuto al nuovo anno e chissà, forse nella casa del Grande Fratello VIP, tra un bicchiere di spumante e l’altro, tornerà anche il sereno traedDonnamaria. Per il momento, inon sembrano aver trovato la quadra anzi, sono ancora separati e continuano a restare sulle loro posizioni. Nelle ultime ore entrambi hanno cercato un confronto che però a quanto pare, non è terminati nel migliore dei modi., parlando con Davide Donadei, ha spiegato che per il momento non vede altra soluzione che mettere fine a questa storia. Sta davvero passando tutte le sue giornate a litigare con la donna che dovrebbe dargli forza, che dovrebbe essere di supporto e non una sua nemica, per questo sembra essere convinto della scelta ...