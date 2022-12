“L’Anno che Verrà” | sul palco tanti big della canzone

(Di sabato 31 dicembre 2022) Sarà ancora una volta l'Umbria, quest'anno con il suo capoluogo Perugia, la protagonista del Capodanno di Rai 1. La Direzione Intrattenimento Prime Time e "L'Anno che", condotto da Amadeus accompagnato daamici artisti, porteranno il pubblico verso il nuovo anno dalla suggestiva Piazza IV Novembre. Musica, comicità e spettacolo saranno i protagonistitradizionale festa del Capodanno in onda su Rai 1 realizzata in collaborazione con la Regione Umbria e il Comune di Perugia. Dall'Umbria, cuore verde dell'Italia, territorio che anno dopo anno conquista, anche oltre confine, attenzione per la sua bellezza, il pubblico di Rai 1 sarà invitato a trascorrere il 31 dicembre all'insegna del divertimento,serenità e dell'allegria.Perugia con il suo paesaggio straordinario circondato dalla natura, da borghi ...

