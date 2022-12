L’anno che verrà | Capodanno in musica | Gli Aristogatti o il circo? La tv del 31 dicembre

Leggi su bergamonews

(Di sabato 31 dicembre 2022) Per la prima serata in tv, sabato 31su RaiUno alle 21 andrà in onda “che”, condotto da Amadeus. Il programma, giunto alla 20esima edizione, è la tradizionale festa di Rai1 dedicata alche quest’annotrasmessa in diretta da Perugia in collaborazione con la Regione Umbria. Come sempre sarà una grande serata fatta di, grandi ospiti, emozioni e sorprese per salutare il 2022 e festeggiare l’arrivo del 2023. Secondo le ultime anticipazioni, tra gli artisti sul palco ci saranno Umberto Tozzi, Sandy Marton, Raf, Massimo Di Cataldo,Tracy Spencer, Johnson Righeira, Dargen D’Amico, Modà, Nek, Renga, Piero Pelù, Noemi, Donatella Rettore, Ricchi e poveri e Iva Zanicchi. Su Canale5 alle 21 l’appuntamento è con “in ...