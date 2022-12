L’anello di matrimonio e le tradizioni | non tutti lo indossano alla stessa maniera

Leggi su curiosauro

(Di sabato 31 dicembre 2022) Siamo abituati a pensarlo sull’anulare della mano sinistra,nuziale. Eppure, in Europa nonla pensano così: ecco come si indossa la fede Simbolo di unione e di fedeltà, lo scambio delle fedi nuziali è uno dei momenti più emozionanti e importanti del rito del, sia esso religioso o civile. Portate agli sposi generalmente da un bambino, vengono accompagnate dallo scambio delle promesse che i due si fanno per l’eternità. Non solo mano sinistra: eccoi modi per portare la fede (curiosauro.it)Generalmente d’oro giallo, oggi in realtà gli sposi si sbizzarriscono molto anche sulla fede nuziale. C’è infatti chi la preferisce in oro rosa, dal tocco più delicato ed elegante, o addirittura d’argento, per chi ama i colori freddi e glaciali. Al suo interno, a chi piace, viene solitamente incisa la ...