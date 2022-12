La sua scomparsa addolora tutti i cristiani Il cordoglio del Cav per Ratzinger

Ufficio Stampa

Enrico Letta : "Con ladi Papa Benedetto XVI, l'Italia e il mondo intero perdono un protagonista assoluto. Un grande uomo di fede e di pensiero. Un innovatore. Lascelta delle ...... inizialmente hanno 'combattuto' insieme a tutto questo poi l'ex tronista è. ' Tara mi ha ... E ripensando poi a quello che mi diceva dopo l'incidente mi sono accorta che lapreoccupazione ... Papa emerito, il cordoglio del Trentino per la sua scomparsa “Non appena possibile seguiranno ulteriori informazioni”, aggiunge. Dalla mattina di lunedì 2 gennaio 2023, il corpo del Papa Emerito Benedetto XVI sarà nella Basilica di San Pietro in Vaticano per il ...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...