La Russia attacca anche a Capodanno Un morto a Kiev

Ucraina sotto attacco a Capodanno, lacon lancio di missili. Vengono segnalate esplosioni in molte regioni, tra cui Kiev e Kharkiv, dove la difesa aerea ucraina è entrata in azione, oltre che a Kherson, Vinnytsia e Zhytomyr.Nuovi raid di Mosca: un morto nella capitale ucraina Ucraina sotto attacco a Capodanno, lacon lancio di missili. Vengono segnalate esplosioni in molte regioni, tra cui Kiev e Kharkiv, dove la difesa aerea ucraina è entrata in azione, oltre che a Kherson, Vinnytsia e Zhytomyr. Ucraina, attacco Russia: missili su Kiev, Bakhmut distrutta Kiev, il cronista davanti all'albergo colpito da ordigni russi: "Diversi attacchi con missili e droni nell'ultimo giorno dell'anno" [VIDEO] ...Le ultime notizie sulla guerra in Ucraina, minuto per minuto: tutti gli aggiornamenti in diretta del 31 dicembre 2022 ...