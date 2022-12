La nostra top 10 delle migliori serie tv del 2022

Leggi su tuttotek

(Di sabato 31 dicembre 2022) Sta per giungere a conclusione l’anno ed è tempo di bilanci: la redazione di tuttoteK vi presenta la top 10tv delIlche sta per concludersi è stato un anno eterogeneo per il mondotv, dominato ormai da ben tre piattaforme (Disney +, Netflix e Amazon Prime Video) che detengono il quasi monopoliouscite. Un panorama variegato e vasto, tra produzioni inedite, nuovi arrivi e show ritornanti provenienti da tutte le parti del mondo. Con migliaia di titoli a disposizione è complicato orientarsi, e ancora di più individuare letv del. Noi di tuttoteK ci abbiamo provato, interpellando all’uopo tutta la redazione. I seguenti dieci titolo ...