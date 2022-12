La morte di Papa Ratzinger e il dolore della parrocchia | ‘Era il Papa di Casal Bertone’

(Di sabato 31 dicembre 2022) Roma. Lutto nel mondochiesa a causadi. Le sue condizioni di salute erano precarie e l’uomo si è spento oggi all’età di 95 anni. Sentito il cordoglio dei fedeli, adesso uniti nel suo ricordo. Questa mattina hanno suonato le campane riunendosi poi per la recita del rosario. Sono i fedelidi Santa Maria Consolatrice, aBertone, che dal 1997 al 2005 ha visto il cardinalecome titolare. Benedetto XVI, la salma diverrà esposta dal 2 gennaio a San Pietro: come visitarla Ladie il ricordo dei fedeli È ...

Agenzia ANSA

... non essendosi mai svolte le esequie per unemerito, per di più rimasto a vivere in Vaticano: ... "Nell'eventualità delladel Vescovo emerito di Roma, Joseph Ratzinger, ogni particolare lo ...Sergio Mattarella : "Ladelemerito Benedetto XVI è un lutto per l'Italia. La sua dolcezza e la sua sapienza hanno beneficato la nostra comunità e l'intera comunità internazionale. Con ... È morto il Papa emerito Benedetto XVI, i funerali il 5 gennaio - DIRETTA - Speciali Quando Benedetto XVI si è recato in Messico e a Cuba ha conquistato un primato: è stato il Papa più anziano a compiere un viaggio internazionale. Questo spiega molto del significato dei viaggi nel pon ...(Adnkronos) – "La morte di Benedetto XVI mi ha fatto ricordare quando Milano ... Così l'ex sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, ricorda il suo incontro con Papa Ratzinger. "A Miano -ricorda Pisapia- ...