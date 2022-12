La morte di Joseph Ratzinger | il cordoglio in Toscana Campane a lutto - Cronaca - lanazione it

Il Sole 24 ORE

... allae alla Risurrezione di Gesù. Lo confermava in questo atteggiamento la convinta ... Erano gli anni dell'ascesa infausta del nazismo, ma sulla vita del piccolonon influivano le ...Giani: 'Lo ricorderemo per il coraggio delle sue dimissioni'. L'invito a ricordarlo nelle messe di ... È morto Joseph Ratzinger, per dieci anni Papa emerito Benedetto XVI Alla morte di Papa Giovanni, tutta la Germania ha pianto. Era un uomo eccezionale´ - continua Beschi -. Alla mia risposta: `Anche lei lo è´, scosse lentamente la testa con un dolce sorriso». Il ...È il messaggio del presidente della Regione e della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti a nome della Giunta e della comunità trentina, per la morte ...