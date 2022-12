Corriere dello Sport

Un affare che ha fatto rumore ed entra di diritto nella storia del calciomercato quello che ha portato lo svincolato di lusso Cristianoa firmare per l'Al Nassr . Dopo l'addio alla Juve e il ritorno poco fortunato al Manchester United , da cui ha divorziato durante la sosta per i Mondiali in Qatar , l'ex Real Madrid ha ...di tennis sa molto poco (ride, ndc) , papa è appassionato e quando può mi segue in trasferta ... E ammiro anche Cristiano, pur non amando il calcio ". Cosa chiede al 2023 " Vorrei salire ... La mamma di Ronaldo commenta il passaggio all'Al Nassr: nel messaggio c'è una richiesta La scelta di CR7, criticata da molti ex calciatori e addetti ai lavori, viene invece approvata dalla madre Dolores Aveiro: ecco le parole dedicate al figlio sui social ...Tanta commozione nel Paese che perde il suo mito, capace di mettere d’accordo anche Biden e Putin. Per Rivera era «il più grande», ma il Santos prende tempo sul ritirare l’iconica maglia numero 10: «S ...