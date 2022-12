(Di sabato 31 dicembre 2022) Sabato per il suo coinvolgimento nelle grosse proteste contro il regime in corso in Iran da oltre tre mesi. Ilsi chiama Sahand

Il Post

Sabato laha accolto il ricorso di un manifestante che era stato condannato a morte per il suo coinvolgimento nelle grosse proteste contro il regime in corso in Iran da oltre tre mesi. Il ...Infine, il capo dellaGholamhossein Mohseni Ajeei ha chiesto nel corso della riunione del Consiglio supremo 'punizioni deterrenti' per 'gli elementi che causano disordini'. La magistratura iraniana ha accolto il ricorso di un manifestante che era stato condannato a morte Continuano gli atti di protesta contro il regime iraniano. Oltre a Sara Khadim al-Sharia, la campionessa di scacchi iraniana che ha partecipato al campionato mondiale 2022 in Kazakistan senza indossar ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...