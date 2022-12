La lunga vita del primo Papa Emerito

Media Inaf

- Chi era Benedetto XVI, il Papa tedesco, grande teologo, che volle rinunciare all'incarico, lasciando un segno indelebile nella Chiesa'Con gratitudine e riconoscenza per il prezioso e autorevole servizio reso da Joseph Ratzinger - a tutta la Chiesa e al mondo - nella suadi uomo, teologo, sacerdote, vescovo e papa, il ... Lunga vita alla materia oscura M. Michela Nicolais - “La Chiesa è viva!”. È l’udienza n° 348 del pontificato, l’ultima udienza generale prima di rendere effettiva, a Castel Gandolfo, la ...La Chiesa è in lutto per la morte di Benedetto XVI. Dopo una lunga malattia e grande sofferenza è tornato alla casa del Padre all'età di 95 anni. Il messagg ...