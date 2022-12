La fiction che ci ha delusi di più nel 2022 | Noi-La serie

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 31 dicembre 2022) Avevamo davvero grandi, grandissime aspettative dallaNoi, di Rai 1 ( tra gli attori protagonisti del remake di This Is Us, Lino Guanciale e Aurora Ruffino). Insieme alla curiosità c’era però anche grande paura, paura che il progetto non fosse all’altezza dell’originale. Arrivare ai livelli di una dellepiù amate al mondo e più premiata degli ultimi anni, non era cosa facile. E forse uno dei problemi principali di chi ha messo insieme tutti i pezzi, è stato proprio quello di pensare che si sarebbe potuto fare di meglio. Sarebbe bastato forse, comprendere che l’Italia poteva avere la sua This Is Us, con le sue storie, gli aneddoti, i racconti. Gli sfondi di un paese diverso, per tradizioni, cultura, costumi. E invece, la spocchia di pensare che gli italiani sono sempre meglio degli americani quando si tratta di mettere insieme una ...