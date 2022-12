La destra rozza | la sinistra retriva e le ragioni dell’arretratezza italiana

(Di sabato 31 dicembre 2022) Indugiare sul profilo dellapiùd’Europa senza riconoscere quello dellapiùe politicamente corrotta del mondo occidentale significa rifiutarsi colpevolmente di comprendere le, facendo le viste che il Paese sia civilmente e sistematicamente sottosviluppato per una specie di incomprensibile condanna cui quellaassiste magari inerte, da testimone impensierita, ma non corresponsabile. Da ormai più di trent’anni è coltivata la leggenda confortevole secondo cui i resti denaturati di quella tradizione hanno garantito la tenuta degli equilibri repubblicani e costituzionali, con la fornitura alle istituzioni di classe dirigente magari non sempre luminosissima ma insomma capace, appunto, ...

Ma lo dice, il signor Infantino, in una maniera talmente, che uno ha il dubbio che non la ... Scrive Zuolo: "Ace la si cav a con una alzata di spalle. Posto che dubito che a sinistra sia ... Apolitico e non ideologico, scrisse questo testo per andare in soccorso di Pier Paolo Pasolini, messo alla gogna da tutti per i suoi apocalittici editoriali contro la peste del consumismo ...