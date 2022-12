La Croazia entra nell’Eurozona | la gioia di Ursula von der Leyen

(Di sabato 31 dicembre 2022) ZAGABRIA – “Lapuò essere fiera diree nell’area Schengen perché riuscirà ad attrarre più investimenti, si creeranno nuovi posti di lavoro, crescerà l’economia, e potrebbe anche diventare un hub energetico europeo per fonti rinnovabili.” Lo ha detto in un’intervista all’agenzia di stampa croata Hina la presidente della Commissionevon der L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Draghi avvisa i Paesi indebitati: male lo spread alto Mario Draghi chiede credibilità al Governo Conte No alla Procedura infrazione:spread giù, Borsa e Btp sù L’Unione europea aiuterà l’Italia Manovra 2019 approvata: contestazioni e vigilanza UE Legnini solidale con laper il terremoto

Calabria 7

La Commissione europea ha sottolineato che la nuova moneta è un 'simbolo tangibile' delle 'opportunità' offerte dall'Ue, alla quale laha aderito nel 2013, facilitando allo stesso tempo ...Lanell'Eurozona, la gioia di Ursula von der Leyen La, membro dell'Ue dal 2013, porta domani a compimento la sua piena integrazione europea 'e i suoi cittadini potranno godere ... La Croazia entra a far parte dell'area euro, è il ventesimo Paese Ascolta l'articolo La Croazia diventerà domani 1 gennaio 2023 il ventesimo Paese dell’Unione europea ad adottare l’euro come moneta ufficiale e aderirà anche all’area Schengen che facilita la libera ...La novità per l'anno nuovo: viaggiare in Croazia diventa più facile, dal 1° gennaio 2023 il Paese entrerà nell'euro e nell'area Schengen ...