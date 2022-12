Kiev sotto le bombe russe l’ultimo dell’anno Zelensky | «Non vi perdoneremo» – Il video

(Di sabato 31 dicembre 2022) «L’Ucraina non perdonerà». Lo ha ribadito il leader di, Volodymyr, dopo i nuovi raid russi che hanno colpito la capitale ucraina,, nelgiorno. Dopo la conferma degli attacchi da parte delle forze, le autorità locali hanno invitato i residenti a mettersi al riparto: «Si sono udite esplosioni a! Rimanete al sicuro!», ha scritto il sindaco della città Vitali Klitschko su Telegram, secondo il quale ci sarebbe almeno una vittima e diversi feriti dopo una serie di attacchi nelle ultime ore. Nel frattempo, il capo di Stato maggiore ucraino, Valery Zaloujny, ha riferito sui social che sono «20 i missili lanciati sull’Ucraina dalle forze, 12 dei quali abbattuti dalle difesa aerea ucraina». Per il leader di ...

Il Sole 24 ORE

Dopo la conferma degli attacchi da parte delle forze russe, le autorità locali hanno invitato i residenti a mettersi al riparto: "Si sono udite esplosioni a! Rimanete al sicuro!", ha scritto il ...L'Ucraina èattacco della Russia da due giorni e il presidente ucraino su Twitter pubblica un suo video mentre passeggia per le strade diper mostrare che la capitale non è nelle mani dei ... Ucraina ultime notizie. Kiev sotto pioggia di missili russi, colpito anche l'hotel dei consiglieri ... Tra l’mercoledì, ieri otte e ieri sera, tre diversi attacchi di missili russi su vari tipi di bersagli in Ucraina. Di quello che è in corso al momento è inutile parlare, perché non ne conosciamo ancor ...Non si placa la sete di guerra di Vladimir Putin, che nella giornata del 31 dicembre ha ordinato altri raid su tutta l'Ucraina.