Agenzia ANSA

L'esercito delha lanciato nei giorni scorsi una grossa operazione per stanare membri dell'organizzazione terroristica somala al - Shabaab dopo il rapimento lampo di una turista italiana e ...All'appello mancano solo le squadre della costa orientale Somalia,, Tanzania, Malawi, Monzambico. ORA L'EMIRO VUOLE LE OLIMPIADI Il Qatar ci ha preso gusto. Ora l'Emiro vuole raddoppiare la ... Kenya: blitz antiterrorismo dopo rapimento lampo italiana - Africa E' ancora alta l'attenzione nella regione costiera del Kenya, tra la cittadina turistica di Malindi e l'arcipelago di Lamu, località frequentate da migliaia di persone per le festività, dopo una serie ...Due ragazze italiane che erano state prese in ostaggio con un rapimento-lampo in Kenya del gruppo terroristico di al-Shabab, legato ad al-Qaeda, sono state liberate dalla polizia di Nairobi, assieme a ...