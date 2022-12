Juventus voto 5 | nessun trofeo e il terremoto in società | 2022 da dimenticare

Leggi su calcionews24

(Di sabato 31 dicembre 2022) Non è stato sicuramente unmemorabile per la, che ha chiuso con zero trofei in bacheca e il caos societario Una delle grandi delusioni di questodi calcio italiano è stata sicuramente la. Un anno solare nel quale i bianconeri non hanno portato a casa trofei per la prima volta dal 2011, ultimo sciagurato anno di settimi posti prima del ciclo dei nove scudetti consecutivi. Non è bastato il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri, che pure ha raggiunto l’obiettivo minimo, il quarto posto che vale la Champions, con meno fatiche rispetto al predecessore Andrea Pirlo. E questo è un punto a suo favore, al cospetto di molti altri che, però, non giocano dalla parte del tecnico livornese, incapace di dare una scossa ai suoi ragazzi nel girone europeo della nuova annata, che ha visto Madama ...