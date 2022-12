Juventus | l’elogio a sorpresa del giocatore | lo ha detto sul Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 31 dicembre 2022) La ripresa del campionato è ormai alle porte. Dopo la sosta Mondiali, la Serie A ricomincia col botto: Inter esi affronteranno nella sfida da vertice che vale più di tre punti. Ma non sarà l’unica grande sfida degli azzurri. La squadra di Spalletti a gennaio verrà messa a dura prova: dopo lo scontro con l’Inter, toccherà alla. In mezzo la partita a Genova, sponda blucerchiata. Anche lasi prepara al meglio per la ripresa. Oggi i bianconeri hanno disputato l’ultima amichevole contro la squadra belga del St. Liege, con il quale hanno pareggiato 1-1. Uno dei protagonisti, in senso negativo, è stato Danilo: il difensore brasiliano ha causato l’autorete dello svantaggio, poi ripreso dal subentrato Matías Soulé. Proprio Danilo si è fermato ai microfoni nel post-partita e ha rilasciato alcune dichiarazioni ...