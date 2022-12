Calciomercato.com

Ecco che da noile polemiche: "governo no vax spiazzato dal virus", "torna la paura covid, ... L'ultimo saluto di Agnelli alla: "Ho fatto un passo indietro per spirito di servizio." ...1 Cristiano Giuntoli è il sogno della Juventus per il ruolo di nuovo direttore sportivo che l'ad Scanavino proverà ad inserire in organico entro fine stagione. Strappare il ds del Napoli a De ... Juve, spuntano offerte per Rugani | Mercato Come riferito dall'edizione genovese de La Repubblica, ad Alberto Gilardino, allenatore del Genoa a tutti gli effetti, verrà rivisto il contratto secondo i canoni non più ...nuovo clamoroso affare con la Lazio. Maurizio Sarri vorrebbe prendere dall'Inter un terzino. Ma a Milano non sono d'accordo ...