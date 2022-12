“Italia protagonista in Europa e miracolo economico” Gli auguri di Berlusconi | GUARDA

Leggi su iltempo

(Di sabato 31 dicembre 2022) “Il mioo per il prossimo anno è quello di un'in unache dovrà diventare più forte, con una politica estera e una politica di difesa comune finalmente, sull'esempio degli Stati Uniti. Un'in un Occidente unito intorno ai nostri valori fondamentali”. È questo il contenuto principale dell'o del leader di Forza, Silvio, in un videomessaggio sui social. L'ex presidente del Consiglio spinge per un futuro roseo per il Paese: “L'deve tornare a crescere e per farlo dobbiamo tornare tutti a credere nel nostro futuro. Sta a noi creare le condizioni perché questo nuovono sia ancora possibile. Sono ...