Il Post

Anzi, la ridenominazione dell'intero debito pubblico in euro può far affluire ulteriori capitali ancheprossimi mesi, a tutto beneficio dei prezzi. In altri termini, Lagarde avrà un amico in ......spesso non hanno trovatoloro contesti di provenienza'. E che 'il turn over continuo di educatori e agenti penitenziari non aiuti'. Oltretutto 'non è possibile creare socializzazione,... Investire nei LEGO può convenire Il segretario della Cisl: "Il reddito di cittadinanza Meglio trasformarlo in una tutela delle persone nei passaggi tra un'occupazione e l'altra" ...Il mercato del luxury globale è cresciuto del 21% a 1.400 miliardi grazie al potere di prezzo dei beni di alta gamma. Ma sul listino ha perso quasi il 30% in un anno. Le prospettive del settore e la s ...