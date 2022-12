Investimenti | l’anno che è stato e quello che verrà Mercati e borse al guinzaglio delle banche centrali e viceversa?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 31 dicembre 2022)che si chiude èun anno molto difficile per i, il peggiore dal 2008. Gli investitori non hanno quasi avuto scampo visto che i cali hanno interessato un po’ tutti i comparti, circostanza non comune. Negli Stati Uniti le azioni sono arretrate del 20% (indice S&P500) e le obbligazioni sono scese del 17%. In Europa la musica non è stata molto diversa. Francoforte ha perso il 13% così come Milano, Parigi il 10%. Si è salvata Londra che archivia i 12 mesi sugli stessi valori con dell’inizio. I prezzi dei titoli disono scesi e i rendimenti (fissi in valore assoluto ma espressi come percentuale del titolo) saliti. In Asia la borsa giapponese ha accusato una flessione del 11%, quella di Hong Kong del 15%. Dopo oltre un decennio di politiche ultra espansive con tassi a zero, o addirittura ...