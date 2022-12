Inter | allarme rientrato per Mkhitaryan | ieri normale lavoro di scarico ad Appiano

(Di sabato 31 dicembre 2022) Le condizioni di Henrikhdopo la sostituzione durante Sassuolo-, ultima amichevole prima del ritorno in campionato Non ci sarebbe nulla di preoccupante dietro la sostituzione forza di Herikhad inizio secondo tempo durante l’ultima amichevole contro il Sassuolo. Secondo il Corriere dello Sport, l’armeno sarà regolarmente a disposizione di Inzaghi per-Napoli. “L’armeno aveva accusato una leggera lombalgia lasciando il posto a Gagliardini dopo tre minuti di secondo tempo dell’amichevole, maadGentile ha effettuato undiassieme ai compagni che hanno giocato almeno 45 minuti in amichevole”. L'articolo proviene damagazine.

