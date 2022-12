Insulti razzisti a Vinicius | lui risponde e attacca la Liga Tebas | 'E' ingiusto | si informi meglio'

FNOMCeO

Scrive Le Parisien che su diversi video pubblicati sui social e raccolti dai media spagnoli è possibile ascoltare il pubblico dello stadio José - Zorrila di Valladolidpronunciaree ...Vittima deglibeceri dei tifosi avversari è ancora il brasiliano del Real Madrid Vinicius ... Lo sfogo Troppo per Vinicius che dopo la gara si è sfogato sui social: "Icontinuano ad ... Insulti razzisti a medico, Anelli (FNOMCeO): “Non c'è posto per il ... Botta e risposta tra il brasiliano del Real Madrid, insultato pesantemente nella gara con il Valladolid, e il presidente del massimo campionato spagnolo: "Non dovrebbe scrivere certe cose, è ingiusto, ..."Nella Liga combattiamo da anni contro il razzismo. Vinicius e' molto ingiusto e non dovrebbe dire che 'la Liga non fa nulla contro il razzismo', ...