Incentivi auto | - Tornano i contributi dello Stato | anche per le auto termiche

(Di sabato 31 dicembre 2022)statali all'acquisto dicon emissioni di anidride carbonica fino a 135 g/km. L'1 gennaio, anzi il giorno successivo, quando le concessionarie riapriranno, inizierà il secondo tempo dell'iniziativa di lungo periodo (2022-2030) in favore dell'motive varata lo scorso febbraio dal governo Draghi. Un'operazione che,per l'anno 2023, destina 650 milioni di euro agli(altri 350 milioni vanno alla riconversione industriale), 615 dei quali all', 20 a ciclomotori e motocicli e 15 ai veicoli commerciali elettrici. Fondi che saranno disponibili, salvo esaurimento anticipato, per gli acquisti effettuati tra l'1 gennaio e il 31 dicembre 2023. Per le ...

2023: le fasce e gli sconti Si ripresenta anche per il 2023 la classica ripartizione a tre scaglioni, sebbene siano state modificate le soglie di prezzo per ciascuno di essi. Le tre ... Bilancio in profondo rosso alla vigilia dell'apertura delle prenotazioni 2023: sono avanzati 127 milioni dal fondo per le elettriche e 147 milioni da quello per le plug-in ...