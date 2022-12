ilGiornale.it

Sullo sfondo di questa situazione grottesca intanto ilancora non si è tolto le mascherine, scopre di essere sempre più fragile. La Russia di Putin decide di invadere l'Ucraina. Una guerra ...- - > Fotogramma . C'è un'assenza pesante nella manovra appena varata ed è quella del Terzo Settore. Ildel Non profit -in base agli ultimi dati conta oltre 360mila associazioni, circa 900mila impiegati e quasi 6 milioni di volontari " lamenta mancanza di attenzione, di ascolto e di ... "In che mondo vivi". Il web asfalta la Schlein che critica i voucher Il mondo del calcio continua a piangere i suoi campioni: oggi si è spenta la leggenda brasiliana Pelé, ad 82 anni. Da giorni le sue condizioni erano peggiorate, a causa del tumore al colon. Le cure ch ...Sei civili sono stati uccisi e altri sette sono rimasti feriti negli attacchi russi in Ucraina: lo ha reso noto su Telegram il vice capo dell'ufficio del presidente, Kyrylo Tymoshenko, ...