In che mondo vivi? Il web asfalta la Schlein che critica i voucer

(Di sabato 31 dicembre 2022) Scivolone di Elly, che perre il governo Meloni spara a zero sui, invocando il lavoro a tempo indeterminato. Furiosa la reazione sui social

Agenzia ANSA

Se c'è un giocoha unito ilquest'anno, ed è entrato di diritto in una classifica ancora più importante di popolarità, ovvero quella delle parole più cercate su Google durante l'anno,...Auguro piena prosperità alla nostra Patria e pace al nostro paese ed al nostro popolo, con l'auspicioil nostrodiventi un luogo di pace, di bellezza, di felicità e serenità. Invio a tutti ... Il flash ANSA dell'11 febbraio 2013 che fece giro mondo OnePlus 11 5G sarà uno smartphone di fascia alta davvero incredibile; presenterà un motore grafico inedito e un sistema di vibrazione di nuova generazione.All’ultimo Europeo, quello che l’Italia ha giocato prima in casa a Milano e poi a Berlino arrivando ad un passo dalla semifinale, in campo c’erano ben 7 giocatori su 12 che hanno fatto tutta la cosidd ...